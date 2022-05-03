ГОРДОН
 
 
МИР

В Подмосковье сгорел склад издательства "Просвещение". СМИ сообщали, что оно убирает из учебников упоминания Киева и Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе пожара часть помещения обрушилась
В ходе пожара часть помещения обрушилась
Фото: МЧС России / Telegram

В ночь со 2-го на 3 мая в округе Богородский Московской области РФ загорелся комплекс складов, часть которого арендует издательство "Просвещение". О пожаре сообщило МЧС РФ.

"Площадь пожара составила 33,8 тыс. м². К тушению были привлечены 109 человек и 37 единиц техники", – говорится в сообщении. 

По информации российских СМИ, в частности "Известий" и The Insider, пожар случился в помещениях, которые арендовали издательство "Просвещение" и ООО "Сток Трейдинг". Около полуночи по московскому времени загорелся ангар, где хранились учебники и полиграфия. В ходе пожара часть помещения обрушилась. К трем часам пожар удалось потушить.

"Просвещение" – советское, а позже российское издательство учебной и педагогической литературы, созданное в 1930 году. До начала 90-х оно обладало монополией на выпуск школьных учебников, позднее утратило ее, но осталось одним из крупнейших в стране и получает почти 80% госбюджета на учебники для школ. 

"Медиазона" 23 апреля сообщила, что "Просвещение" начало убирать из своих учебников любые "некорректные" упоминания Украины. По словам редакторов издательства, курс на "вычистку" Украины и Киева из учебников был взят еще после 2014 года. Но после 24 февраля пришлось порезать около 15% текстов.

"Перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет", – рассказал один из редакторов издательства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: литература, Россия, пожар, учебники, МЧС РФ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (383986)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (109612)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (50829)
4
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (31082)
5
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (26692)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (26134)
7
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (24987)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (21148)
 
 
 
 