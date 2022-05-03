В Подмосковье сгорел склад издательства "Просвещение". СМИ сообщали, что оно убирает из учебников упоминания Киева и Украины

"Площадь пожара составила 33,8 тыс. м². К тушению были привлечены 109 человек и 37 единиц техники", – говорится в сообщении.

По информации российских СМИ, в частности "Известий" и The Insider, пожар случился в помещениях, которые арендовали издательство "Просвещение" и ООО "Сток Трейдинг". Около полуночи по московскому времени загорелся ангар, где хранились учебники и полиграфия. В ходе пожара часть помещения обрушилась. К трем часам пожар удалось потушить.

"Просвещение" – советское, а позже российское издательство учебной и педагогической литературы, созданное в 1930 году. До начала 90-х оно обладало монополией на выпуск школьных учебников, позднее утратило ее, но осталось одним из крупнейших в стране и получает почти 80% госбюджета на учебники для школ.

"Медиазона" 23 апреля сообщила, что "Просвещение" начало убирать из своих учебников любые "некорректные" упоминания Украины. По словам редакторов издательства, курс на "вычистку" Украины и Киева из учебников был взят еще после 2014 года. Но после 24 февраля пришлось порезать около 15% текстов.

"Перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет", – рассказал один из редакторов издательства.

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