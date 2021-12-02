В России суд заменил реальным условное наказание для соратницы Навального – адвокат

С требованием изменить наказание для Соболь в суд обращалась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), о чем стало известно 12 ноября. Ходатайство подавалось "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".
"Симоновский [районный] суд заменил Любови Соболь условное наказание по "делу Кудрявцева" на реальное. [...] Вынес постановление о замене условных исправительных работ на реальные. Исправительные работы – это ежемесячное удержание 10% из зарплаты в пользу государства. Данное решение не вступило в силу и будет обжаловано", – написал Воронин.
Он рассказал, что уголовно-исполнительная инспекция якобы три месяца безуспешно пыталась найти Соболь.
Воронин отметил, что у инспекции есть "небольшая и достаточно четкая инструкция по розыску, но даже ее они не смогли выполнить".
"Члены семьи и коллеги не были опрошены, а подразделение розыска московского УФСИН не были проинформированы о розыске. Инспекция направила какие-то бессмысленные запросы, вроде ГИБДД (Госинспекция по безопасности дорожного движения. – "ГОРДОН"), департамент труда и социальной защиты населения, а также обзвонили московские следственные изоляторы на предмет нахождения там Любови. Опросили двух соседей, один из которых проживает в противоположном от лифта коридоре и отделен двумя дверями от квартиры Любови. Также сотрудник инспекции за три месяца не направил ни одного почтового уведомления о необходимости явки", – объяснил адвокат обстоятельства дела.
Он назвал материалы ФСИН "очень плохо подготовленными".
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Соболь прокомментировала решение суда в Twitter.
"Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы ФСБшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено", – подчеркнула она.
Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено.— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 2, 2021
15 апреля 2021 года Соболь приговорили к одному году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода. Суд признал ее виновной по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Потерпевшей проходила теща предполагаемого организатора отравления Навального "Новичком", сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. В декабре 2020 года Соболь приехала к их квартире, оттолкнула потерпевшую и без разрешения вошла в помещение: сразу после этого ее задержали. Уголовное дело Соболь назвала "делом о попытке поговорить с отравителем" Навального.
Кроме того, в августе этого года Соболь признали виновной по делу о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм". По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции.
8 августа стало известно, что Соболь покинула Россию. Источник агентства "Интерфакс" уточнил, что поскольку ранее Соболь была приговорена к ограничению свободы, теперь суд может заменить ей условное наказание тюремным заключением.
20 октября издание РБК сообщило, что карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России.