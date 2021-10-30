В России выявили новый рекорд по количеству больных COVID-19 за сутки

В России от коронавирусной инфекции умерло более 237 тыс. человек Фото: ЕРА

Прирост числа заболевших составил 0,48%, всего с начала эпидемии в РФ коронавирусом заразилось почти 8,5 млн человек. Больше всего заразившихся выявили в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578), Подмосковье (2680), в Самарской (1405), Нижегородской (815), Воронежской (787), Свердловской (708) областях, в оккупированном Крыму (701), Пермском (688) и Красноярском (680) краях, уточнило РБК.

Число вылечившихся после COVID-19 возросло за сутки на 28 909, всего выздоровело 7 331 424 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1160. Всего в России от коронавирусной инфекции умерло 237 380 человек. В своей статистике оперативный штаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, пишет РБК. Эти данные отличаются от данных Росстата, который с апреля прошлого года по сентябрь текущего насчитал более 462 тыс. летальных исходов.