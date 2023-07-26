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В России за диверсию на железной дороге гражданину РФ и Украины дали 22 года колонии

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Российский суд дал 22 года колонии за диверсию
Российский суд дал 22 года колонии за диверсию
Фото: .depositphotos.com

Российский военный суд приговорил гражданина России и Украины Сергея Белавина к 22 годам колонии, а также к штрафу в размере 800 тыс. руб. (328 тыс. грн) по обвинению в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Следственный комитет страны-агрессора РФ 26 июля.

В Следкоме утверждают, что в 2019 году Белавин был завербован представителями Главного управления разведки Украины. В период с 2019-го по 2021 год он якобы прошел "обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, по версии Следкома, спецслужбы Украины якобы разработали план диверсии в России с участием Белавина. В июне 2022 года он, по версии российского следствия, "под видом трудовой деятельности" прибыл на территорию РФ, где с помощью участников организованной группы отыскал оборудованный ими тайник со взрывчатыми веществами. Из них он изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением, которое установил на железнодорожный путь вблизи села Робчик Брянской области, говорится в сообщении.

9 июля 2022 года в момент прохождения по участку железной дороги грузового поезда, как утверждает следствие, Белавин инициировал взрыв. В результате были повреждены состав и железнодорожное полотно.

Белавина задержали и предъявили ему обвинения по уголовным статьям о теракте, незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, диверсия
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