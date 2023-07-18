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Зеленский о том, почему украинцы стремятся в Евросоюз: Право выбора там есть, а в России президент 30 лет

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Зеленский считает, что РФ пытается лишить Украину идентичности и независимости
Зеленский считает, что РФ пытается лишить Украину идентичности и независимости
Фото: president.gov.ua

В современной России, которая является страной-агрессором с президентом Владимиром Путиным, нет такой цивилизации, чтобы хотеть туда ехать жить. Об этом в интервью африканским СМИ, видео которого было опубликовано 18 июля в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что РФ пытается "вернуть под свое влияние часть европейского континента и полностью – бывшие республики Советского Союза, лишив их идентичности и независимости".

"Нет никакой миграционной волны в Россию из европейских государств, из мира – нет. Там нет такой цивилизации, высокооплачиваемой работы или таких технологий или лекарств, которые борются, извините, с онкологическими заболеваниями и они готовы вылечить весь мир. Нет современной России, в которой так хочется жить", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в Россию не бегут от горя и бедности.

"Это не является страной их мечты, и это самое главное, что нужно нам всем понимать. Почему такие страны, как мы, тянутся к Европейскому союзу, к Европе? Потому что есть разница цивилизационная. Свобода там есть, а в России – нет. Право выбора там есть – а в России президент 30 лет. Ну, это выбор каждой нации, но есть свобода, развитие", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы не хотят туда, "где хуже", как это было во времена Советского Союза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СССР, независимость, Владимир Зеленский, Европа, украинцы, Евросоюз
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