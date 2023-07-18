Зеленский: Путин – просто садист, он делает то же самое, что делал Гитлер

"Нас отключили зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за последние 100 лет. Последний блэкаут был при Гитлере, при фашизме, был на всем континенте. И говорят: "Как мы можем сравнивать?" Потому что он делает то же самое, что делал Гитлер", – сказал он.

Президент Украины отметил, что "пути захвата Украины были те же самые, которые использовала фашистская Германия".

"Все то же самое, что они делали, он сделал. Только Киев не взял. [...] Сейчас мы выстояли и начали деоккупировать. И в каждом городе (это же не случайность), в каждом деоккупированном селе, в каждом следующем были массовые захоронения замученных украинцев. В каждом без исключения", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что становится все меньше партнеров Украины, которые хотели бы общаться с Путиным.

"Все меньше и меньше людей верили в то, что он – президент, и все больше осознают, что он – просто садист", – заявил Зеленский.

В том же интервью он назвал идеологию Путина "абсолютно фашистской".