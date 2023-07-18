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Зеленский: Путин – просто садист, он делает то же самое, что делал Гитлер

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Зеленский: В каждом деоккупированном селе были массовые захоронения замученных украинцев
Зеленский: В каждом деоккупированном селе были массовые захоронения замученных украинцев
Фото: ЕРА

Армия страны-агрессора России при своем президенте Владимире Путине делает то же самое, что делала в Украине армия немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Об этом в интервью африканским СМИ, видео которого было опубликовано 18 июля в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нас отключили зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за последние 100 лет. Последний блэкаут был при Гитлере, при фашизме, был на всем континенте. И говорят: "Как мы можем сравнивать?" Потому что он делает то же самое, что делал Гитлер", – сказал он.

Президент Украины отметил, что "пути захвата Украины были те же самые, которые использовала фашистская Германия".

"Все то же самое, что они делали, он сделал. Только Киев не взял. [...] Сейчас мы выстояли и начали деоккупировать. И в каждом городе (это же не случайность), в каждом деоккупированном селе, в каждом следующем были массовые захоронения замученных украинцев. В каждом без исключения", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что становится все меньше партнеров Украины, которые хотели бы общаться с Путиным.

"Все меньше и меньше людей верили в то, что он – президент, и все больше осознают, что он – просто садист", – заявил Зеленский.

В том же интервью он назвал идеологию Путина "абсолютно фашистской".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас идут интенсивные бои на всей линии фронта.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Адольф Гитлер, фашизм, война, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, фашисты, война России против Украины, массовые захоронения
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