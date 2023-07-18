Зеленский о Путине: Кто готов говорить с этим маньяком? У него руки по локоть в крови, ему все равно

Он отметил, что в свое время была возможность завершить войну "в формате дипломатии", но после деоккупации Бучи Киевской области, где нашли массовые захоронения мирных жителей, стало ясно, что вести переговоры с Путиным не о чем.

"Просто люди с завязанными руками, ногами, насильственные смерти, замученные, массовые могилы. Ну кто готов говорить с этим маньяком? И тогда мы сказали, что придет время и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить... Ну, извините, у него по локоть руки в крови, ему все равно", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что враг "решил убить всех, кто не согласен с абсолютно фашистской идеологией президента Путина".

"Он понимает только силу. Он понимает, пока у него есть то или иное оружие, пока у него есть многомиллионное население, которое готово пойти и воевать, просто чтобы забрать у людей жизнь и права, – он поэтому смелый такой. Такой очень смелый, когда у тебя есть миллионы людей, которых можно так бросать, а когда есть миллионы людей, которых нужно сохранить, – ты по-другому относишься к войне, ты не готов начинать какие-либо военные действия", – объяснил он.