Зеленский о Путине: Кто готов говорить с этим маньяком? У него руки по локоть в крови, ему все равно

Он отметил, что в свое время была возможность завершить войну "в формате дипломатии", но после деоккупации Бучи Киевской области, где нашли массовые захоронения мирных жителей, стало ясно, что вести переговоры с Путиным не о чем.
"Просто люди с завязанными руками, ногами, насильственные смерти, замученные, массовые могилы. Ну кто готов говорить с этим маньяком? И тогда мы сказали, что придет время и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить... Ну, извините, у него по локоть руки в крови, ему все равно", – сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что враг "решил убить всех, кто не согласен с абсолютно фашистской идеологией президента Путина".
"Он понимает только силу. Он понимает, пока у него есть то или иное оружие, пока у него есть многомиллионное население, которое готово пойти и воевать, просто чтобы забрать у людей жизнь и права, – он поэтому смелый такой. Такой очень смелый, когда у тебя есть миллионы людей, которых можно так бросать, а когда есть миллионы людей, которых нужно сохранить, – ты по-другому относишься к войне, ты не готов начинать какие-либо военные действия", – объяснил он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои шли этой зимой на востоке Украины.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.