В России за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

В России наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 693 человека.

За все время пандемии в России от COVID-19 умерло 14 207 человек Фото: EPA

За прошедшие сутки в Российской Федерации зарегистрировали 5374 новых случая COVID-19, общее их число выросло до 854 641 случая. Об этом говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 693 человека, в Свердловской области – 196, в Ханты-Мансийском АО – 172, в Московской области и Санкт-Петербурге – по 160, в Иркутской – 140, в Нижегородской – 139, в Мурманской – 133, в Ростовской области – 130, в Красноярском крае – 128.

За все время пандемии в России от COVID-19 умерло 14 207 человек, выздоровело – 653 тыс. На данный момент болеет 188 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.