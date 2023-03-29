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В России загорелся газопровод, пламя видно за десятки километров

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В России случился пожар на газопроводе
В России случился пожар на газопроводе
Скриншот: 112 / Telegram

В Свердловской области РФ произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе. По официальным данным, пострадавших нет, сообщает ТАСС 29 марта.

"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – заявил глава округа Шахит Алиев.

"Газпром-Трансгаз Югорск" подтвердил разгерметизацию с возгоранием, участок газопровода был отключен для проведения ремонта, добавляет ТАСС.

Российский Telegram-канал 112 опубликовал видео пожара. На нем виден большой столб пламени. Сообщается, что в районе поснлка Пелым произошла разгерметизация трубы на участке "Ямбург-Елец 1". На месте находятся пожарные и ремонтные бригады "Газпром-Трансгаз Югорск". Экстренные службы ждут, пока выгорит газ в трубопроводе, говорится в сообщении.

Канал Mash сообщает, что пламя видно "за десятки километров".

Еще одно видео опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, пожар, газопровод, происшествия
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