В России загорелся газопровод, пламя видно за десятки километров

"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – заявил глава округа Шахит Алиев.

"Газпром-Трансгаз Югорск" подтвердил разгерметизацию с возгоранием, участок газопровода был отключен для проведения ремонта, добавляет ТАСС.

Российский Telegram-канал 112 опубликовал видео пожара. На нем виден большой столб пламени. Сообщается, что в районе поснлка Пелым произошла разгерметизация трубы на участке "Ямбург-Елец 1". На месте находятся пожарные и ремонтные бригады "Газпром-Трансгаз Югорск". Экстренные службы ждут, пока выгорит газ в трубопроводе, говорится в сообщении.

Канал Mash сообщает, что пламя видно "за десятки километров".

Еще одно видео опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".