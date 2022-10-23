В России жители Якутии убили и расчленили собутыльника. СМИ пишут, что ставший жертвой воевал против Украины

Ведомство отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве и задержании в его рамках двух местных жителей 1991-го и 1999 года рождения.

"Установлено, что в октябре 2022 года обвиняемые распивали спиртные напитки, поссорившись на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, по предварительному сговору совершили убийство потерпевшего. После этого расчленили и выбросили тело мужчины в мусорный контейнер", – говорится в сообщении Следкома.

"Вести.Ru" уточняют, что жертвой стал "недавно вернувший из зоны проведения СВО военнослужащий". Войну против Украины в России публично называют именно СВО – "специальной военной операцией".