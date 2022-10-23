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В России жители Якутии убили и расчленили собутыльника. СМИ пишут, что ставший жертвой воевал против Украины

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Следком утверждает, что убийство произошло "на почве внезапно возникших неприязненных отношений"
Следком утверждает, что убийство произошло "на почве внезапно возникших неприязненных отношений"
Фото: Следком Якутии / Telegram

В Республике Саха (Якутия, Россия) возле мусорного бака обнаружили части тела убитого мужчины, выяснилось, что его убили собутыльники. Об этом 22 октября проинформировало региональное подразделение Следственного комитета РФ.

Ведомство отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве и задержании в его рамках двух местных жителей 1991-го и 1999 года рождения.

"Установлено, что в октябре 2022 года обвиняемые распивали спиртные напитки, поссорившись на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, по предварительному сговору совершили убийство потерпевшего. После этого расчленили и выбросили тело мужчины в мусорный контейнер", – говорится в сообщении Следкома.

"Вести.Ru" уточняют, что жертвой стал "недавно вернувший из зоны проведения СВО военнослужащий". Войну против Украины в России публично называют именно СВО – "специальной военной операцией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, убийство, война, жертвы, Якутия, военнослужащий, погибшие российские военные, российские оккупанты
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