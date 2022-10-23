В российском Иркутске самолет Су-30 упал на жилой дом

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории Су", – заявил губернатор Игорь Кобзев.

"Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ сообщил, что Су-30 "потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полета".

В Telegram-канале "Вести-Иркутск" опубликовали несколько видео пожара на месте падения самолета.