В российском Иркутске самолет Су-30 упал на жилой дом

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории Су", – заявил губернатор Игорь Кобзев.
"Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ сообщил, что Су-30 "потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полета".
В Telegram-канале "Вести-Иркутск" опубликовали несколько видео пожара на месте падения самолета.
17 октября в российском Ейске в жилой дом врезался российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. В девятиэтажке в результате крушения произошел сильный пожар – огонь полностью охватил один из подъездов. Согласно сообщениям российских властей, погибло 13 человек, еще 19 пострадали.
Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. "Радио Свобода" подчеркнуло, что речь идет именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом, и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отметило СМИ.