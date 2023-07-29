В российской Бурятии в магазин с игрушечной овечкой в украинском костюме вызывали ФСБ и спецназ – СМИ

"По нашим данным, 37-летняя жительница бурятского Селенгинска Валентина Б. нашла на улице бесхозную игрушку, отнесла ее в магазин “Карина” и выложила фото в группу поселка в Viber, чтобы найти владельца. Игрушкой оказалась овечка в национальном украинском костюме – если на нее нажать, можно услышать "душевную украинскую народную песню "Несе Галя воду". Овечку посчитали подозрительной, магазин эвакуировали", – говорится в посте.

Издание отмечает, что в магазин вызывали сотрудников ФСБ и спецназ ОМОН, но "взрывчатки или других опасных веществ в овечке не нашли".

"Аналогичная история с игрушечной овечкой произошла в октябре 2022 года в Краснодаре, она также не представляла опасности", – подчеркнули "Осторожно, новости".

Журналисты опубликовали фото игрушки.