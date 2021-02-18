ГОРДОН
 
 
МИР

В российской школе силовики сыграли с учениками в "ОМОН и протестующих"

В главном управлении МВД РФ урок в формате противостояния силовиков и протестующих посчитали "недопустимым"; администрация Нижневартовска проводит внутреннюю проверку – соответствует ли этот урок закону об образовании.

Часть учеников экипировали под силовиков, другая часть закидывала их волейбольными и баскетбольными мячами
Часть учеников экипировали под силовиков, другая часть закидывала их волейбольными и баскетбольными мячами
Скриншот: Телеканал Мегаполис / Youtube

В школе № 42 российского города Нижневартовск сотрудники МВД и Росгвардии провели урок профориентации для учеников старших классов в формате противостояния силовиков и протестующих. Сюжет под названием "Школьники-силовики" 16 февраля опубликовал местный телеканал "Мегаполис".

На уроке часть учеников вооружили щитами, дубинками и шлемами, другая часть закидывала их волейбольными и баскетбольными мячами. Также полицейские показали приемы с дубинками, используемые при обороне.

Сотрудники телеканала сообщили "Дождю", что их официально пригласили для съемки мероприятия, это был эксклюзивный материал "Мегаполиса". По словам журналистов, ученики позитивно восприняли профориентационный урок в таком формате.

Директриса школы Галина Гасымова пояснила "Новой газете", что встреча школьников с силовиками должна была возродить у детей уважительной отношение к профессии полицейского. По ее словам, у урока было две части – в первой, этической, рассказывали о поступлении в вузы, о "героических буднях полицейских", спасающих людей. "Подчеркнули, что необходимо иметь физическую подготовку, академические знания, медицинские навыки. Вот такой должен быть полицейский многогранный", – рассказала директриса.

Во время практической части школьникам дали примерить на себя оборудование, чтобы, по словам педагога, показать ребятам, что нужна серьезная физическая подготовка. "Мячи кидали, чтобы показать, какая сила нужна, чтобы щитом держать удар даже мяча. Нужно физически быть готовыми. Ребятам очень понравилось, кстати", – отметила Гасымова.

По данным "Новой газеты", администрация Нижневартовска проводит внутреннюю проверку – соответствует ли этот урок закону об образовании. "В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц", – сказала директор департамента образования администрации города Инна Святченко.

В главном управлении МВД РФ заявили, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям с демонстрацией использования спецсредств считают "недопустимым". Начальству управления МВД по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  и пресс-секретарю УМВД по Нижневартовску вынесли дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном соответствии.

Теги: протесты, МВД РФ, школьники, школы, Росгвардия, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Хилтон объявила о помолвке
Хилтон объявила о помолвке
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS