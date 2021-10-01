В коронавирусном отделении больницы в Румынии при пожаре погибло семь человек

Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что к середине утра пожар был потушен.
Временный министр здравоохранения Чеке Аттила сообщил, что всего в больнице было 113 человек, из них 10 – в отделении интенсивной терапии, где находились больные COVID-19. Все погибшие лечились именно в нем. Остальных пациентов успели эвакуировать, их отвезли в другие больницы города и военный госпиталь.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Спасатели поначалу сообщали о гибели девяти человек, но позднее министр внутренних дел Люсьен Боде и прокурор, ведущий дело, уточнили, что достоверно известно о семи погибших.
По источникам издания, близким к следствию, больничные компьютеры сгорели в пожаре, что затрудняет идентификацию погибших.
Digi 24 сообщает, что в отчете по итогам инспекции, которую провели по всей стране в 2020 году после пожара в другой больнице, были отмечены недостатки в инфекционной больнице Констанцы – в частности, датчики определения пожара и сигнализация не работали. Однако заведующая больницей Стела Халичидис заверяет, что все недостатки были устранены.
Трагедию прокомментировал президент Клаус Йоханнис. Он выразил соболезнования семьям погибших. "Сегодня, к сожалению, румынское государство не выполнило свою основную миссию по защите своих граждан. Это черный день траура для румынского народа", – сказал президент.
По его словам, произошедшая трагедия подтверждает несовершенство инфраструктуры румынской системы здравоохранения, "устаревшей системы, которая подверглась невообразимым испытаниям и оказалась под давлением четвертой волной пандемии COVID-19".
Это уже третий смертельный пожар в больницах страны менее чем за год, пишет Reuters.
По информации агентства, в стране одна из наименее развитых инфраструктур здравоохранения в ЕС. Еще до пандемии система здравоохранения Румынии находилась под давлением из-за коррупции, неэффективности и политизированного управления.
Государство построило только одну больницу за последние три десятилетия, тратит на здравоохранение меньше всех в ЕС, и десятки тысяч врачей и медсестер эмигрировали из страны.
Число новых случаев заражения коронавирусом за день в Румынии 30 сентября превысило 12 тыс, в отделениях интенсивной терапии по всей стране не хватало места. Всего, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 1,23 млн случаев заболевания COVID-19 и более 37 тыс. летальных исходов.