В Румынии – скандал из-за новогоднего парада с участием "атомной бомбы" и "российских оккупантов", подстрекавших к изнасилованию – СМИ

Во время новогоднего шествия-маскарада в Румынии часть участников нарядилась российскими оккупантами Скриншот: Mihaela Avădăni / Facebook

Фрагмент видео парада обнародовала 31 декабря в Facebook пользователь Mihaela Avădăni.

Digi24 отмечает, что жители коммуны Берзунць ежегодно проводят парад на различные темы. В этом году, говорится в сообщении (это подтверждают кадры видео), несколько участников пришли на парад, одевшись как российские военные. На их автомобилях был нарисован символ российского вторжения в Украину – буква Z.

Один трактор с буквой Z, как следует из видео, изображал гаубицу. Кроме того, на крышах машин установили макеты ракет с надписью "атомная бомба".

Люди в масках, изображавшие российских оккупантов, по сообщению телеканала, также подстрекали к насилию и даже изнасилованию.

По информации Digi24, появление в параде этих персонажей вызвало негативные комментарии в соцсетях.

"Сотрудники полиции Бакэу начали проверку, чтобы точно установить фактическую ситуацию, и в зависимости от результата будут принимать необходимые правовые меры", – заявили в полиции.