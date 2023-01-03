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В Румынии – скандал из-за новогоднего парада с участием "атомной бомбы" и "российских оккупантов", подстрекавших к изнасилованию – СМИ

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Во время новогоднего шествия-маскарада в Румынии часть участников нарядилась российскими оккупантами
Во время новогоднего шествия-маскарада в Румынии часть участников нарядилась российскими оккупантами
Скриншот: Mihaela Avădăni / Facebook

В Румынии открыли уголовное производство после того, как во время новогоднего карнавального парада несколько жителей коммуны Берзунць в уезде Бакэу нарядились российскими солдатами. Об этом сообщает 3 января телеканал Digi24.

Фрагмент видео парада обнародовала 31 декабря в Facebook пользователь Mihaela Avădăni.

https://www.facebook.com/100074445482471/videos/556005213101066/

Digi24 отмечает, что жители коммуны Берзунць ежегодно проводят парад на различные темы. В этом году, говорится в сообщении (это подтверждают кадры видео), несколько участников пришли на парад, одевшись как российские военные. На их автомобилях был нарисован символ российского вторжения в Украину – буква Z.

Один трактор с буквой Z, как следует из видео, изображал гаубицу. Кроме того, на крышах машин установили макеты ракет с надписью "атомная бомба".

Люди в масках, изображавшие российских оккупантов, по сообщению телеканала, также подстрекали к насилию и даже изнасилованию.

По информации Digi24, появление в параде этих персонажей вызвало негативные комментарии в соцсетях.

"Сотрудники полиции Бакэу начали проверку, чтобы точно установить фактическую ситуацию, и в зависимости от результата будут принимать необходимые правовые меры", – заявили в полиции.

Теги: Россия, Новый год, Румыния, карнавал , полиция, юмор, парад, видео, скандал, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, уголовное производство, пародия, российские военные, российские оккупанты
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