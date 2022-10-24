В Румынию прибыла техника из Франции, еще конвой будет в ноябре

Техника НАТО прибыла через пункт пропуска в Нэдлаке (на границе с Венгрией). Первый конвой состоял из легкой, а второй – из тяжелой бронетехники.

Переброска техники началась 18 октября с базы во Франции в Румынию. Сама техника за это время преодолела более 2 тыс. км.

Также в минобороны Румынии заявили, что конвой, в который будут входить французские танки Leclerc, приедет в Румынию в ноябре.

Боевая группа НАТО в Румынии была сформирована, начиная с мая, путем преобразования многонациональных боевых групп в рамках сил реагирования НАТО.