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В Румынию прибыла техника из Франции, еще конвой будет в ноябре

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Переброска техники началась 18 октября с базы во Франции
Переброска техники началась 18 октября с базы во Франции
Foto: Armée de Terre, HQ MND-SE, Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro

Вечером 23 октября конвои с французской военной техникой вошли в Румынию. Об этом 24 октября в Facebook сообщило Министерство обороны Румынии.

Техника НАТО прибыла через пункт пропуска в Нэдлаке (на границе с Венгрией). Первый конвой состоял из легкой, а второй – из тяжелой бронетехники.

Переброска техники началась 18 октября с базы во Франции в Румынию. Сама техника за это время преодолела более 2 тыс. км.

Также в минобороны Румынии заявили, что конвой, в который будут входить французские танки Leclerc, приедет в Румынию в ноябре.

Боевая группа НАТО в Румынии была сформирована, начиная с мая, путем преобразования многонациональных боевых групп в рамках сил реагирования НАТО.

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Контекст:

С 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины, общая численность военнослужащих в странах НАТО почти не изменилась, но в 18 странах Альянса она выросла. Инфографику об этом разместило 20 октября издание "Слово и дело".

Теги: НАТО, Румыния, Франция, граница, танки, оборона, конвой, бронетехника, Минобороны
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