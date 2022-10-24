В Румынию прибыла техника из Франции, еще конвой будет в ноябре

Техника НАТО прибыла через пункт пропуска в Нэдлаке (на границе с Венгрией). Первый конвой состоял из легкой, а второй – из тяжелой бронетехники.
Переброска техники началась 18 октября с базы во Франции в Румынию. Сама техника за это время преодолела более 2 тыс. км.
Также в минобороны Румынии заявили, что конвой, в который будут входить французские танки Leclerc, приедет в Румынию в ноябре.
Боевая группа НАТО в Румынии была сформирована, начиная с мая, путем преобразования многонациональных боевых групп в рамках сил реагирования НАТО.
С 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины, общая численность военнослужащих в странах НАТО почти не изменилась, но в 18 странах Альянса она выросла. Инфографику об этом разместило 20 октября издание "Слово и дело".