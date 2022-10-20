С 2014 года численность военнослужащих выросла в 18 странах НАТО. Инфографика

С 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины, общая численность военнослужащих в странах НАТО почти не изменилась – около 3,3 млн, – но в 17 странах Альянса она выросла. Инфографику об этом разместило 20 октября издание "Слово и дело". Наибольший рост (всего он есть в 18 государствах) зафиксирован в Литве (на 100%) и Латвии (на 63%), а самую большую армию имеют США (1,35 млн военнослужащих).
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