В Саудовской Аравии задержали трех членов королевской семьи – СМИ

Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бен Абдул Азиза и племянников монарха Мухаммеда ибн Наифа и Навафа ибн Наифа. За задержаниями может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, сообщает The New York Times.

По данным СМИ, за задержаниями стоит наследный принц Фото: ЕРА

В Саудовской Аравии задержали трех членов королевской семьи, в том числе брата короля Салмана Ахмеда ибн Абдул-Азиза. Об этом сообщает издание The New York Times.

Помимо брата короля, были также задержаны бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф, бывший министр внутренних дел и его младший брат, принц Наваф ибн Наиф.

По данным издания, за задержаниями может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, который считается фактическим правителем Саудовской Аравии. Наследный принц, вероятно, хочет избавиться от потенциальных претендентов на его преемственность до того, как отец умрет или отречется от престола, пишет The New York Times.

Сообщается, что задержания начались вечером 5 марта. Принцев могут обвинить в государственной измене.

По данным собеседников издания, пока неясно, где содержатся задержанные.

Подобная ситуация с задержанием членов королевской семьи Саудовской Аравии произошла в ноябре 2017 года, когда по приказу Мухаммеда ибн Салман по подозрению в коррупции задержали 11 принцев, четырех министров и десятки бывших министров.

Их удерживали в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Большинство задержанных заплатили "выкуп" и вышли на свободу.

По данным The New York Times, задержанные подвергались пыткам и физическому насилию, после чего отдали миллиарды долларов в обмен на их освобождение.