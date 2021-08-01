В семи регионах России в 2021 году не было продано ни одной квартиры в новостройках

В четырех регионах РФ на начал 2021 года не строилось ни одного жилого дома Фото: pixabay.com

В шести из них продажи остановились 1 июля 2019 года после запрета привлекать напрямую деньги дольщиков при строительсте.

С начала 2021-го не было продано ни одной квартиры Крачаево-Черкесии, на Камчатке, в Мурманской области, Республике Тыве, Еврейской автономной области, в Магаданской области и на Чукотке.

"Уже два года новое жилье возводится на кредиты банков, а деньги дольщиков, чтобы защитить их интересы, хранятся на эскроу-счетах до окончания строительства", – отметили журналисты.

По данным РБК, на начало 2021 года в Камчатском крае, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе жилье вообще не строилось. Позже ситуация изменилась в Магаданской области: там строится дом на 64 квартиры.