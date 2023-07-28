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В сети появилось видео прилета по Таганрогу и взрыва ракеты

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Разрушения в Таганроге, по версии российской стороны, вызваны падением зенитной ракеты С-200
Разрушения в Таганроге, по версии российской стороны, вызваны падением зенитной ракеты С-200
Фото: Василий Голубев / Telegram

В соцсетях появилась запись с автомобильного видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения ракеты в российском городе Таганрог 28 июля. Видео обнародовал, в частности, Telegram-канал Mash.

Mash повторяет версию российского минобороны, которое приписывает удар по Таганрогу Украине. Сообщается, что на видео попало падение головной части зенитной ракеты С-200, длиной около 1 м и весом в 220 кг, из которых около 90 кг – взрывчатка.

Контекст:

О взрыве в Таганроге недалеко от Александровской площади во дворе госбанка сообщали росСМИ. По их данным, на месте образовалась воронка диаметром 5 м и глубиной 5 м. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что в Таганроге взорвалась ракета. Позже в Telegram он проинформировал о поражении системами ПВО второй ракеты – в Азовском районе. По состоянию на 18.00 в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, указал Голубев в Telegram.

В российском минобороны в атаке на Таганрог обвинили Украину. Там рассказали, что якобы украинская ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали на территории города.

В СНБО Украины заявили, что события в Таганроге – "абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО".

Теги: Россия, взрыв, Таганрог, страна-агрессор, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, российские оккупанты
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