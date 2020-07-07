В штате Джорджия во время беспорядков погибли пять человек, в том числе ребенок. Губернатор объявил чрезвычайное положение

1000 военнослужащих Национальной гвардии США привлечены к охране порядка в связи с продолжающимися беспорядками в Атланте, об этом говорится в указе губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа.

На всей территории штата Джорджия (США) введен режим чрезвычайного положения, об этом говорится в указе, который 6 июля подписал губернатор Брайан Кемп.

За выходные во время беспорядков в столице штата Атланте были убиты пять человек, 30 – ранены.

"Мирные протесты стали ареной действия преступников с опасной, деструктивной повесткой дня. Ни в чем не повинные жители Джорджии подвергаются нападениям, в них стреляют и оставляют умирать. Такое беззаконие должно быть прекращено", – заявил Кемп, представляющий Республиканскую партию.

Для охраны порядка в штат, согласно указу, введены 1000 военнослужащих Национальной гвардии.

Среди погибших в Атланте – восьмилетняя девочка. 4 июля она находилась в машине, водитель которой пытался въехать на парковку через баррикады, возведенные демонстрантами. По автомобилю открыли огонь, сообщала телекомпания CNN.

Беспорядки в Атланте продолжаются с 12 июня, когда полицейские застрелили афроамериканца Рейшарда Брукса, который спал пьяный в авто, а при задержании оказал сопротивление.