В ходе протестов в Атланте задержаны несколько десятков человек

После убийства полицейскими в Атланте афроамериканца Рейшарда Брукса в городе начались протесты, участники которых вступили в столкновение с правоохранителями. Сообщается о 36 задержанных.

В американской Атланте в ходе протестов, разгоревшихся после смерти при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, были задержаны 36 человек. Об этом сообщает CNN.

Отец троих детей Брукс 12 июня умер в больнице после того, как получил огнестрельное ранение при задержании полицейскими.

На следующий день после его гибели в городе начались протесты, перешедшие в беспорядки. Участники акции перекрывали дороги и подожгли кафе, рядом с которым полицейский выстрелил в мужчину. Для разгона протестующих полиция Атланты применила слезоточивый газ.

Это уже вторая смерть афроамериканца в США, которая провоцировала массовые протесты. 25 мая в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейскими умер ранее судимый Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.