Полицейские в Атланте застрелили афроамериканца, в городе начались беспорядки

12 июня полицейские в американской Атланте застрелили афроамериканца, который спал пьяный в авто, а при задержании оказал сопротивление. Действия офицеров осудили власти города и руководство полиции, в городе начались протесты.

В американском городе Атланта (штат Джорджия) глава полиции Эрика Шилдс подала в отставку после убийства полицейскими афроамериканца Рейшарда Брукса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел вечером 12 июня. В полицию поступил вызов, что мужчина спит в припаркованном автомобиле, который мешал другим водителям подъехать к ресторану.

Правоохранители выяснили, что афроамериканец находился в состоянии алкогольного опьянения, и попытались его задержать, однако тот оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако афроамериканцу удалось его отобрать и сбежать.

В результате один из стражей порядка открыл огонь. Мужчина был ранен и умер в больнице. В ходе инцидента также пострадал один сотрудник полиции.

Мэр Атланты Кейша Ланс Боттомс раскритиковала действия офицера полиции. По ее мнению, применение оружия с его стороны было неоправданным. Окружная прокуратура начала расследование инцидента.

Двоих сотрудников полиции уволили.

После убийства Брукса в Атланте начались протесты, участники которых вступили в столкновение с правоохранителями. Несколько десятков человек попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса, и подожгли заведение. В результате полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.