В штате Нью-Йорк обьявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Постановление о чрезвычайном положении начнет действовать с пятницы, 3 декабря Фото: EPA

В документе сообщается, что учитывая наблюдаемое распространение коронавируса "со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года", а также из-за роста госпитализаций, связанных с COVID-19, губернатор объявила чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк.

Согласно указу, департамент здравоохранения сможет ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест в преддверии возможного роста количества случаев заболевания COVID-19 предстоящей зимой.

Постановление начнет действовать с пятницы, 3 декабря. Оно также позволит штату быстрее закупать любые критически важные средства для борьбы с пандемией.