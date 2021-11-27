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В штате Нью-Йорк обьявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

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Постановление о чрезвычайном положении начнет действовать с пятницы, 3 декабря
Постановление о чрезвычайном положении начнет действовать с пятницы, 3 декабря
Фото: EPA

В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Соответствующий указ опубликован на сайте губернатора.

В документе сообщается, что учитывая наблюдаемое распространение коронавируса "со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года", а также из-за роста госпитализаций, связанных с COVID-19, губернатор объявила чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк.

Согласно указу, департамент здравоохранения сможет ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест в преддверии возможного роста количества случаев заболевания COVID-19 предстоящей зимой.

Постановление начнет действовать с пятницы, 3 декабря. Оно также позволит штату быстрее закупать любые критически важные средства для борьбы с пандемией.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте по количеству случаев COVID-19 – 48,2 млн. Умерло от болезни 776 тыс. человек.

Теги: чрезвычайное положение, Нью-Йорк, Госдепартамент США, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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