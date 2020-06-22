В Штутгарте в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 19 полицейских

В ночь на 21 июня в немецком Штутгарте толпа из нескольких сотен граждан напала на полицейских, бросая в них камни и бутылки, говорится в отчете местной полиции. Были задержаны 24 человека.

В ночь на 21 июня в ходе столкновений между хулиганами и полицией пострадали 19 стражей порядка. Об этом говорится в полицейском отчете, опубликованном на Presseportal.

Были также повреждены 12 полицейских машин.

Правоохранители объяснили, что "спусковым крючком" для беспорядков стало задержание около 11.30 вечера одного из граждан по делу, связанному с наркотиками.

"Большое количество окружающих людей проявили солидарность, напали на сотрудников полиции и бросали в них камни и бутылки", – говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что против их сотрудников выступили несколько сотен человек. В ходе беспорядков были разбиты витрины магазинов, восемь из них разграбили.

Силовики задержали 24 "предполагаемых мятежника".

Ситуация в городе "успокоилась" к пяти часам утра.

Ведется расследование произошедшего, в связи с чем полиция собирает фото- и видеоматериалы.