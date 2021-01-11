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В Швеции двух россиян приговорили к тюремному заключению за нападение на чеченского блогера

Мужчина и женщина, которых подозревают в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, получили в Швеции тюремные сроки. Они должны выплатить ущерб потерпевшему в размере почти $17 тыс., говорится в решении суда города Евле.

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Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году
Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году
Фото: ekhokavkaza.com

Суд Швеции вынес приговор двум подозреваемым в нападении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, говорится в решении районного суда города Евле.

Мужчина, ударивший Абдурахманова молотком по голове, получил 10 лет тюремного заключения, а женщина, помогавшая подозреваемому проникнуть в квартиру блогера, осуждена на восемь лет. Суд не назвал имена осужденных, исходя из стандартов судебной практики в стране. Сам Абдурахманов говорил ВВС в марте прошлого года, что нападение совершил 30-летний Руслан Мамаев.

Виновных в нападении на блогера вышлют из страны после того, как они отбудут назначенные сроки заключения. Им также присудили выплату ущерба потерпевшему в размере 140 тыс. шведских крон (почти $17 тыс.) и полагающихся к этой сумме процентов.

По версии следствия, Мамаев в феврале 2020 года проник в квартиру Абдурахманова в Евле и, пока блогер спал, начал бить его молотком по голове, пишет "Медиазона". Абдурахманов отбился, связал нападавшего и передал его полиции. Женщину обвинили в пособничестве, поскольку она познакомилась с Абдурахмановым, чтобы побывать у него дома и помочь организовать нападение.

Адвокат Мамаева говорил в суде, что тот не собирался убить Абдурахманова, а хотел нанести ему травмы, чтобы "провалить задание". Женщина вину отрицала. Россиянина Имрана Хасханова, которого полиция безопасности Швеции считает "куратором" Мамаева, в июне 2020 года арестовали заочно.

По информации ВВС, блогер обращал внимание на то, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего ему кровную месть. Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта с высокопоставленным родственником главы республики Рамзана Кадырова. Чеченские власти обвинили Абдурахманова в том, что он воевал в Сирии. На него завели уголовное дело по статье "организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

Теги: Россия, Швеция, приговор, Магомед Даудов, суд, блогер, мужчины, Тумсо Абдурахманов, месть
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