В Швеции запустили сеть 5G

С 24 мая сеть 5G доступна абонентам мобильного оператора Tele2 в Стокгольме, через месяц доступ к сети получат также жители Гетеборга и Мальме.

В компании Tele2 заявили, что данные в сети 5G передаются как минимум в четыре раза быстрее, чем в 4G Фото: depositphotos.com

В Швеции 24 мая запустили сеть 5G, об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора Tele2.

С воскресенья сеть доступна клиентам оператора в Стокгольме, 24 июня доступ к сети будет открыт жителям еще двух городов – Гетеборга и Мальме.

Гендиректор Tele2 Андерс Нильссон напомнил, что 10 лет назад оператор запустил сеть 4G. Новая сеть, отметил он, "будет даже быстрее и безопаснее". "С 5G возможности безграничны", – считает Нильссон.

В пресс-службе компании уточнили, что скорость передачи данных в сети 5G составит от одного гигабита в секунду, что в четыре раза быстрее, чем 4G.