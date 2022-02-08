В Швейцарии мужчине с поврежденным спинным мозгом вживили имплант. Теперь он снова может ходить

Пациентом стал итальянец Мишель Роккати, который был парализован после аварии на мотоцикле пять лет назад. Его спинной мозг был полностью перерезан и он вообще не чувствовал ног.

Но теперь он может ходить благодаря электрическому импланту, хирургическим путем прикрепленному к его позвоночнику. Как отмечает BBC, это первый случай, когда человек с полным разрезом позвоночника может свободно ходить.

Из-за травмы нервы в спинном мозге Роккати не передавали сигналы от головного мозга к ногам. Имплант же посылает сигналы прямо в ноги, но только когда включен. Медики говорят, что выздоровлению мужчины способствовала не только технология, но и его упорство: он все пять лет после аварии не прекращал проходить реабилитацию.

При этом исследователи подчеркивают, что имплант – это не лекарство от травмы позвоночника, а технология все еще слишком сложна для использования в повседневной жизни. Тем не менее они приветствуют ее как важный шаг к улучшению качества жизни.

На данный момент девять человек получили имплант и восстановили способность ходить. Никто из них не использует его, чтобы помочь себе ходить в повседневной жизни, потому что на данном этапе это слишком сложно. Вместо этого они используют его для занятий ходьбой, которая тренирует их мышцы, улучшает их здоровье и часто немного восстанавливает подвижность.