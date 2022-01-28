В США больница отказала невакцинированному от коронавируса пациенту в пересадке сердца

В больнице сообщили, что вакцинация необходима для лучших шансов на успешную операцию Фото: depositphotos.com

31-летний DJ Фергюсон нуждается в неотложной пересадке сердца, однако больница Brigham and Women's Hospital в Бостоне исключила его из своего списка пациентов, поскольку тот не сделал прививку против коронавируса. Отец мужчины сообщил, что вакцинация против COVID-19 противоречит принципам его сына и он не верит в нее.

В больнице заявили, что следуют общепринятым правилам. Представитель лечебного учреждения отметил, что вакцинация необходима для лучших шансов на успешную операцию и выживаемость пациента после трансплантации, учитывая, что его иммунная система будет резко подавлена.