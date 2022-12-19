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В Сиамском заливе затонул военный корабль Таиланда. 31 моряк пропал без вести

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Во время шторма корвет накренило на бок и он затонул
Во время шторма корвет накренило на бок и он затонул
Фото: กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY / Twitter

Корвет Военно-морского флота Таиланда с более чем 100 членами экипажа 18 декабря перевернулся и затонул во время шторма в Сиамском заливе. Об этом сообщает BBC.

Официальные лица заявили, что корабль затонул после того, как на него попала вода, которая затопила его корпус и вызвала короткое замыкание в его машинном отделении.

После потери энергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который накренился на бок, прежде чем затонуть около 23.30 по местному времени.

Корабль находился в патрулировании в 32 км к востоку от Банг Сафана в провинции Прачуапкхирикхан, когда попал в шторм. На помощь были отправлены три военных корабля и вертолеты, но только HTMS Kraburi добрался до корабля, прежде чем он затонул.

Фрегат подобрал большую часть экипажа Sukhothai – 75 человек. 31 человек пропал без вести, поисковые бригады работали всю ночь, чтобы найти выживших, и операция продолжилась в понедельник с помощью ВВС. 

Как сообщают ВМС Таиланда, в больнице сейчас находятся 11 спасенных членов экипажа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Таиланд, военные, корабль, вертолет, больница, шторм, патрулирование, корвет, моряки, корабли, экипаж
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