В Сиамском заливе затонул военный корабль Таиланда. 31 моряк пропал без вести

Официальные лица заявили, что корабль затонул после того, как на него попала вода, которая затопила его корпус и вызвала короткое замыкание в его машинном отделении.
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После потери энергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который накренился на бок, прежде чем затонуть около 23.30 по местному времени.
Корабль находился в патрулировании в 32 км к востоку от Банг Сафана в провинции Прачуапкхирикхан, когда попал в шторм. На помощь были отправлены три военных корабля и вертолеты, но только HTMS Kraburi добрался до корабля, прежде чем он затонул.
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Фрегат подобрал большую часть экипажа Sukhothai – 75 человек. 31 человек пропал без вести, поисковые бригады работали всю ночь, чтобы найти выживших, и операция продолжилась в понедельник с помощью ВВС.
Как сообщают ВМС Таиланда, в больнице сейчас находятся 11 спасенных членов экипажа.
* . * # * * * * * 12.00 * . *— * ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 19, 2022
1. * 75 * * 31 * * 106 *
2. * 11 * * * * . * * . * pic.twitter.com/UsQznd75Xw