В Сиамском заливе затонул военный корабль Таиланда. 31 моряк пропал без вести

Во время шторма корвет накренило на бок и он затонул Фото: กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY / Twitter

Официальные лица заявили, что корабль затонул после того, как на него попала вода, которая затопила его корпус и вызвала короткое замыкание в его машинном отделении.

После потери энергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который накренился на бок, прежде чем затонуть около 23.30 по местному времени.

Корабль находился в патрулировании в 32 км к востоку от Банг Сафана в провинции Прачуапкхирикхан, когда попал в шторм. На помощь были отправлены три военных корабля и вертолеты, но только HTMS Kraburi добрался до корабля, прежде чем он затонул.

Фрегат подобрал большую часть экипажа Sukhothai – 75 человек. 31 человек пропал без вести, поисковые бригады работали всю ночь, чтобы найти выживших, и операция продолжилась в понедельник с помощью ВВС.

Как сообщают ВМС Таиланда, в больнице сейчас находятся 11 спасенных членов экипажа.