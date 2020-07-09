В Словении сожгли деревянную статую Меланьи Трамп

Год назал в Словении установили деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп, вырезанную из липы. В День независимости США в этом году изваяние сожгли. Мотивы поджигателей неизвестны.

В Словении неизвестные сожгли деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп, которая была установлена в 2019 году возле родного города жены американского президента Севницы. Об этом сообщил телеканал RTV Slovenija.

Статуя была подожжена ночью 4 июля, когда в США отмечали День независимости.

Изваяние заказал американский художник Брэд Дауни, а создал местный скульптор Алес Зупевц. Он вырезал статую из ствола липы с помощью бензопилы.

Меланья Трамп изображена в голубом пальто, которое она надевала на инаугурацию своего супруга Дональда Трампа.

Является ли сжигание статуи частью художественного замысла ее создателей, пока не ясно, отмечает телеканал.

So Melania Trump got a statue.... pic.twitter.com/9Lf3zim6Sb — CB (@cb95Ireland) July 6, 2019

Будущая жена миллиардера Трампа Меланья Кнавс приехала в США из Словении в 1996 году. 20 лет спустя ее муж, кандидат в президенты, сделал одним из главных пунктов своей предвыборной программы жесткий контроль и значительное сокращение иммиграции в США.

По специальности Меланья – дизайнер-архитектор, но уже в пять лет она начала карьеру фотомодели, а в 16 профессионально снималась в рекламе.