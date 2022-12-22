В социальных сетях появилось не менее 15 интимных изображений, снятых роботами-пылесосами

Робот-пылесос умеет не только убирать, но и фотографировать хозяев в неожиданных ракурсах Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Изображения, отмечает издание, были сделаны не человеком, а разрабатываемыми версиями робота-пылесоса iRobot Roomba серии J7. Затем их отправили в Scale AI, стартап, который нанимает сотрудников по всему миру для маркировки (так называемого "аннотирования") аудио-, фото- и видеоданных, используемых для обучения искусственного интеллекта.

MIT Technology Review располагает, в частности, серией видеокадров с изображением молодой женщины в туалете, лицо которой было скрыто на главном изображении, но не было скрыто в "прокрутке" кадров ниже.

Издание уточняет, что это изображение (как и другие "утекшие" в сеть кадры) – сцены, которые устройства, подключенные к интернету, регулярно снимают и отправляют в "облако" – хранилище со строгим контролем хранения и доступа. Еще в начале этого года

iRobot — крупнейший в мире поставщик роботов-пылесосов, подтвердил изданию, что эти изображения были сделаны роботами Roomba в 2020 году. Однако речь не о продающихся в магазинах потребительских товарах, а специальных опытных экземплярах, которые использовались "платными сборщиками данных".

Такие устройства, отметили у производителя, были помечены наклейкой с надписью "идет видеозапись". Кроме того, "платные сборщики данных" (т.е. люди, которым компания оплачивает участие в тестировании устройств) подписали письменные соглашения, подтверждающие, что они отправляют потоки данных, включая видео, обратно в компанию для целей обучения.

По словам представителей iRobot, эти платные сборщики данных должны были "удалить все, что они считают конфиденциальным, из любого пространства, в котором работает робот, включая детей".

По утверждению iRobot, любой, чьи фотографии или видео появлялись в стримах, соглашался на то, чтобы роботы-пылесосы контролировали их, пишет издание. в то же время iRobot отказалась позволить MIT Technology Review ознакомиться с соглашениями о согласии и не предоставил ни одному из своих оплачиваемых сборщиков или сотрудников возможность обсудить их понимание условий.

Джеймс Бауссманн, представитель iRobot, заявил изданию, что компания "приняла все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасную обработку персональных данных", и что изображения, которыми поделились с MIT Technology Review, были "распространены в нарушение письменного соглашение о неразглашении между iRobot и поставщиком услуг аннотирования изображений".

Генеральный директор iRobot Колин Энгл, в свою очередь, заявил, что "iRobot прекращает свои отношения с поставщиком услуг, который слил изображения, активно расследует этот вопрос и [принимает] меры для помочь предотвратить подобную утечку со стороны любого поставщика услуг в будущем". Компания не ответила на дополнительные вопросы о том, что это были за меры, резюмируют в MIT Technology Review.