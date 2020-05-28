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В США число жертв COVID-19 превысило 100 тыс.

Соединенные Штаты лидируют и по числу зарегистрированных случаев короновирусной инфекции, и по количеству жертв COVID-19.

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Больше всего смертей в штате Нью-Йорк
Больше всего смертей в штате Нью-Йорк
Фото: ЕРА

В Соединенных Штатах число жертв коронавирусной инфекции достигло 28 мая 100 442. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с COVID-19.

Это абсолютный антирекорд.

США лидируют в мире и по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции (почти 1,7 млн), и по количеству вылечившихся от этой болезни (391,5 тыс.).

Больше всего смертей в штате Нью Йорк – более 29 тыс., на втором месте Нью-Джерси – более 11 тыс.

На втором месте в мире по количеству жертв – Великобритания (37,5 тыс.), по числу заболевших – Бразилия (почти 412 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Великобритания, смерть, Бразилия, Нью-Йорк, антирекорд, жертвы, инфекция, Нью-Джерси, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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