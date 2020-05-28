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Кабмин Украины продлил запрет на экспорт средств защиты, но исключил из перечня халаты

Украинское правительство приняло решение о продлении запрета на экспорт средств противоэпидемического назначения до 1 июля, за исключением медицинских халатов.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения был запрещен с марта
Экспорт товаров противоэпидемического назначения был запрещен с марта
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая продлил запрет на экспорт средств противоэпидемического назначения до 1 июля, при этом разрешил экспортировать защитные костюмы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, которые необходимы для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, до 1 июля. Фактическим мы продолжаем срок запрета на экспорт таких товаров на один месяц", – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В то же время Кабмин поддержал внесение поправки к постановлению, которое позволит экспортировать одноразовые водонепроницаемые изоляционные лабораторные медицинские халаты в случае, если они относятся к первому – пятому типам защиты от инфекционных агентов.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране и запретил украинским компаниям экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе защитные костюмы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, экономика, экспорт, запрет, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Игорь Петрашко
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