Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В США экс-сотрудники eBay присылали критиковавшим их супругам пауков и тараканов

Сотрудники компании eBay начали травлю семейной пары, которая в 2019 году опубликовала статью о судебных разбирательствах с участием компании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудникам eBay грозит до пяти лет тюрьмы
Сотрудникам eBay грозит до пяти лет тюрьмы
Фото: depositphotos.com

В США шесть бывших сотрудников eBay присылали супругам из Бостона живых тараканов, окровавленную маску свиньи и другие вещи. Так они мстили паре за критику в личном блоге, сообщает пресс-служба прокуратуры штата Массачусетс.

В 2019 пара опубликовала статью о судебных разбирательствах с участием eBay. В ответ на это сотрудники компании начали присылать им различные жуткие посылки, среди которых консервированный плод свиньи, окровавленная хэллоуинская маска свиньи, похоронный венок, книга о том, как жить после потери супруга, и порнография – последнее было адресовано издателю бюллетеня, но отправилось соседям.

Кроме того, сотрудники устроили травлю пары в соцсетях, присылали им письма с угрозами в Twitter и критиковали их публично издание. Планировалось, что со временем онлайн-буллинг будет все более угрожающим, а в конце сотрудники хотели опубликовать в сети домашний адрес пары.

Также сотрудники компании несколько раз ездили к дому жертв и намеревались ворваться в их гараж и установить на их автомобиль устройство слежения.

Двух работников eBay отправили под арест, а всех шестерых обвинили в кибер-преследовании. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги: США, буллинг, eBay
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS