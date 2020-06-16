В США экс-сотрудники eBay присылали критиковавшим их супругам пауков и тараканов

Сотрудники компании eBay начали травлю семейной пары, которая в 2019 году опубликовала статью о судебных разбирательствах с участием компании.

В США шесть бывших сотрудников eBay присылали супругам из Бостона живых тараканов, окровавленную маску свиньи и другие вещи. Так они мстили паре за критику в личном блоге, сообщает пресс-служба прокуратуры штата Массачусетс.

В 2019 пара опубликовала статью о судебных разбирательствах с участием eBay. В ответ на это сотрудники компании начали присылать им различные жуткие посылки, среди которых консервированный плод свиньи, окровавленная хэллоуинская маска свиньи, похоронный венок, книга о том, как жить после потери супруга, и порнография – последнее было адресовано издателю бюллетеня, но отправилось соседям.

Кроме того, сотрудники устроили травлю пары в соцсетях, присылали им письма с угрозами в Twitter и критиковали их публично издание. Планировалось, что со временем онлайн-буллинг будет все более угрожающим, а в конце сотрудники хотели опубликовать в сети домашний адрес пары.

Также сотрудники компании несколько раз ездили к дому жертв и намеревались ворваться в их гараж и установить на их автомобиль устройство слежения.

Двух работников eBay отправили под арест, а всех шестерых обвинили в кибер-преследовании. Им грозит до пяти лет тюрьмы.