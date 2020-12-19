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В США космические силы получили название – стражи. Автор "Стражей галактики" заговорил о суде

Космические силы США получили официальное название – стражи (Guardians). В сети их начали сравнивать с фильмом "Стражи галактики", а режиссер фильма Джеймс Ганн даже заговорил о возможном суде.

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Космические силы США были созданы в 2019 году
Космические силы США были созданы в 2019 году
Фото: EPA

Космические силы США спустя год после своего создания объявили свое официальное название – стражи (Guardians). Об этом говорится 18 декабря на Twitter-странице ведомства.

"Сегодня, после годичного процесса, в ходе которого были поданы сотни материалов и исследований с участием космических профессионалов и представителей широкой общественности, мы наконец можем поделиться с вами именем, под которым мы будем известны: стражи", – говорится в сообщении космических сил.

В ведомстве также уточнили, что это название отсылает к девизу космического командования военно-воздушных сил США в 1983 году: "Стражи высоких рубежей".

В комментариях к посту пользователи соцсети начали шутить по поводу схожести этого названием с популярным супергеройским фильмом от Marvel "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy).

А режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн в своем Twitter и вовсе перепостил сообщение, где вице-президент США Майк Пенс озвучивает новое название космических сил, с такой подписью: "Можем ли мы подать в суд на этого придурка?"

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании космических сил США. Он заявлял, что создание нового рода войск поможет США сдерживать агрессию и контролировать "предельно высокие позиции".

Космические силы США – первый новый род войск США, созданный после 1947 года, сообщает CNN.

Теги: США, Майк Пенс, Джеймс Ганн, космические силы США
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