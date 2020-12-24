В США пациент с коронавирусом убил соседа по палате кислородным баллоном

В госпитале Antelope Valley Hospital на юге штата Калифорния 37-летний Джесси Мартинес ударил кислородным баллоном своего 82-летнего соседа, когда тот начал молиться. Пострадавший умер на следующий день.

От травм мужчина скончался на следующий день Фото: depositphotos.com

В американском штате Калифорния пациент с COVID-19 убил своего пожилого соседа по палате. Об этом сообщает "Украинская служба ВBС".

Инцидент произошел на прошлой неделе в госпитале Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге штата. В двухместной палате для коронавирусных больных 37-летний Джесси Мартинес ударил кислородным баллоном своего 82-летнего соседа, когда тот начал молиться. На следующий день пострадавший умер.

Мартинеса арестовали и предъявили обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти, а также жестоком обращении с пожилыми людьми.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 79 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44,5 млн выздоровели.

В США число заболевших превысило 18,5 млн, умерло 328 тыс. человек.