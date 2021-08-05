В США пассажира самолета экипаж примотал скотчем к креслу за буйное поведение и приставания к стюардессам. Видео

По данным СМИ, пассажир приставал к стюардессам, ударил стюарда и кричал, что его родители "стоят два миллиона долбаных долларов" Фото: EPA (архив)

По данным издания, во время полета 22-летний Максвелл Берри заказал алкогольные напитки, а затем начал агрессивно себя вести и публично сексуально домогаться стюардесс, не реагируя на замечания членов экипажа.

Он пролил напиток себе на рубашку, отправился в туалет, вышел оттуда с обнаженным торсом и ходил в таком виде по самолету. Стюардесса сказала Берри, что ему следует одеться, и помогла ему достать запасную рубашку из ручной клади. Но вместо того, чтобы сесть, он начал щупать за грудь ее и ее коллегу. Он также ругал других пассажиров и команду и кричал, что его родители стоят "два миллиона долбаных долларов".

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth * 2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx — Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021

Когда к нему подошел бортпроводник и несколько раз просил его успокоиться, Берри ударил сотрудника авиакомпании кулаком в лицо.

После того как началась драка, члены экипажа воспользовались клейкой лентой и примотали его к сиденью.

На видео, опубликованных пассажирами этого рейса, слышно, как Берри кричит "Помогите!", а другие пассажиры смеются.

Отмечается, что после приземления лайнера в аэропорту туриста задержали правоохранительные органы. До завершения расследования и установления всех подробностей инцидента авиакомпания отправила всех бортпроводников этого рейса в оплачиваемый отпуск.