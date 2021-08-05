В США пассажира самолета экипаж примотал скотчем к креслу за буйное поведение и приставания к стюардессам. Видео

По данным издания, во время полета 22-летний Максвелл Берри заказал алкогольные напитки, а затем начал агрессивно себя вести и публично сексуально домогаться стюардесс, не реагируя на замечания членов экипажа.
Он пролил напиток себе на рубашку, отправился в туалет, вышел оттуда с обнаженным торсом и ходил в таком виде по самолету. Стюардесса сказала Берри, что ему следует одеться, и помогла ему достать запасную рубашку из ручной клади. Но вместо того, чтобы сесть, он начал щупать за грудь ее и ее коллегу. Он также ругал других пассажиров и команду и кричал, что его родители стоят "два миллиона долбаных долларов".
Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth * 2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021
Когда к нему подошел бортпроводник и несколько раз просил его успокоиться, Берри ударил сотрудника авиакомпании кулаком в лицо.
После того как началась драка, члены экипажа воспользовались клейкой лентой и примотали его к сиденью.
На видео, опубликованных пассажирами этого рейса, слышно, как Берри кричит "Помогите!", а другие пассажиры смеются.
#frontier #frontierairlines crazy it happened right beside, me it’s crazy out here pic.twitter.com/YdjURlSb5p— k9spams (@k9spams) August 3, 2021
THE FINAL #FRONTIER * pic.twitter.com/P8HV6zrbia— * IG:@MarcoPoloSTBNY * (@Marcopolostbny) August 3, 2021
Отмечается, что после приземления лайнера в аэропорту туриста задержали правоохранительные органы. До завершения расследования и установления всех подробностей инцидента авиакомпания отправила всех бортпроводников этого рейса в оплачиваемый отпуск.