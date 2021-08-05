США планируют разрешить въезд только вакцинированным от COVID-19 иностранцам – СМИ

В США намерены возобновить международные поездки для развития бизнеса авиакомпаний и туриндустрии Фото: EPA

Отмечается, что США намерены возобновить международные поездки для развития бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы снять ограничения из-за роста в стране числа новых случаев COVID-19. Возобновлять поездки в США планируют поэтапно.

По информации Reuters, Белый дом уже провел обсуждения с авиакомпаниями относительно политики требования вакцинации для иностранных посетителей. Также администрация Байдена должна решить, что будет считаться доказательством вакцинации и какие препараты против коронавируса, которые используются в некоторых странах, но не одобрены американским регулятором, признают в США.

Как пишет Reuters, в Соединенных штатах запрещено прибывать большинству иностранцев, которые в течение последних двух недель находились в Соединенном Королевстве, 26 странах Шенгенской зоны в Европе без пограничного контроля, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Исключение есть только для иностранцев, прибывающих из Мексики и Канады и работающих в социально значимой отрасли.