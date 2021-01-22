В США перевыпустят знаменитый автомобиль DeLorean из "Назад в будущее"

Автомобиль сохранит двери типа "крыло чайки", как в оригинальной модели.

Американская компания DeLorean Motor Company 21 января представила в Facebbok тизер обновленного автомобиля DMC-12.

Тизер возрожденного авто представили к 40-летию оригинального DeLorean, который произвели 21 января 1981 года.

Автомобиль сохранит двери типа "крыло чайки", как в оригинальной модели. Над обликом автомобиля работает компания ItalDesign Giugiaro. Точная дата выхода нового DMC-12 пока неизвестна, однако компания намекнула, что он может появиться уже в ближайшем будущем.

Мировую известность оригинальный DeLorean приобрел в качестве машины времени, разработанной доктором Брауном Эмметом в культовой кинотрилогии "Назад в будущее".

Скриншот: Universal Pictures / Youtube

DMC-12 появляется также в фильме "Первому игроку приготовиться", наполненном отсылками к культовым картинам 80-х.