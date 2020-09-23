В США после столкновения с птицей вынужденно приземлился самолет с Пенсом

После вынужденной посадки авиалайнера, на котором находился вице-президент США Майк Пенс, он и его команда отправились дальше на грузовом самолете.

22 сентября в американском штате Нью-Гэмпшир совершил вынужденную посадку авиалайнер, на котором летел вице-президент США Майк Пенс. Об этом телекомпании CNN сообщил пресс-секретарь замглавы Белого дома Дэвид О'Мэлли.

Решение о возвращении в аэропорт было принято экипажем "из-за излишней осторожности" после столкновения самолета с птицей.

Инцидент произошел, когда Пенс возвращался в Вашингтон после выступления на предвыборном митинге в Гилфорде (штат Нью-Гэмпшир).

После вынужденной посадки Пенс и его команда пересели на грузовой самолет и на нем вернулись в Вашингтон.

Телекомпания отмечает, что это не первый инцидент с самолетами, на которых летает Пенс. В октябре 2016 года авиалайнер, на котором он летел, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Нью-Йорке.