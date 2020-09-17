Журналист обнародовал фото Нетаньяху, спящего на полу в самолете

Израильский журналист Янон Магаль опубликовал в своем Twitter фото премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, спящего на полу самолета.
Самолет авиакомпании El Al летел в Израиль из США, где Нетаньяху подписал соглашения о нормализации отношений с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Полагаю, что многие журналисты довольны тем, что глава правительства Израиля спит на полу самолета, возвращаясь из Вашингтона, где было подписано историческое соглашение", – написал Магаль.
На фото видно, что Нетаньяху спит между креслами, рядом с ним лежит книга.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .— * * (@YinonMagal) September 16, 2020
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Израильский 9 канал сообщил, что премьер-министр хотел лететь в США частным бортом, однако после критики общественности из-за дорогостоящего перелета он отправился в Вашингтон на самолете вместе с 70-ю членами делегации Израиля.