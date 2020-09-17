Журналист обнародовал фото Нетаньяху, спящего на полу в самолете

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был сфотографирован спящим между креслами в самолете во время возвращения из США в Израиль с церемонии подписания мирных соглашений с ОАЭ и Бахрейном.

Нетаньяху летел в одном самолете с 70-ю членами делегации Фото: ЕРА

Израильский журналист Янон Магаль опубликовал в своем Twitter фото премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, спящего на полу самолета.

Самолет авиакомпании El Al летел в Израиль из США, где Нетаньяху подписал соглашения о нормализации отношений с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Полагаю, что многие журналисты довольны тем, что глава правительства Израиля спит на полу самолета, возвращаясь из Вашингтона, где было подписано историческое соглашение", – написал Магаль.

На фото видно, что Нетаньяху спит между креслами, рядом с ним лежит книга.

Израильский 9 канал сообщил, что премьер-министр хотел лететь в США частным бортом, однако после критики общественности из-за дорогостоящего перелета он отправился в Вашингтон на самолете вместе с 70-ю членами делегации Израиля.