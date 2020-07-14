В США сегодня вышла книга племянницы Трампа

Книга племянницы Дональда Трампа Мэри, в которой она рассказала о личности 45-го президента США, сегодня поступила в продажу в США. Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров Amazon.

В США сегодня выходит книга племянницы президента США Дональда Трампа психолога Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире". Семья Трампов через суд пыталась запретить выход книги, но проиграла иск, сообщает издание Politico.

Мэри Трамп – дочь умершего старшего брата президента, Фреда Трампа. Младший брат президента Роберт ранее подал в суд, чтобы помешать выходу книги в свет. Однако 13 июля судья Верховного суда Нью-Йорка позволил Мэри давать интервью или обсуждать свою книгу.

После того как книга выйдет в свет, Мэри Трамп и ее представителям запрещается публиковать, печатать или распространять текст книги, однако она может "предоставлять описание или воспоминания любому другому человеку".

Запрет не распространяется на издательский дом Simon and Schuster, который уже напечатал книгу.

Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров Amazon. Она поступила в продажу раньше запланированного срока из-за высокого ажиотажа.

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп – младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма. В книге, по данным The Daily Beast, Мэри Трамп обвиняет своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

В книге Мэри рассказала, что Трамп страдает от многочисленных психологических расстройств.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.