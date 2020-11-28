В США сообщают о выпадении зубов после COVID-19

В США у ряда людей, переболевших COVID-19, начали выпадать зубы. Эксперты считают, что перенесенная болезнь могла этому поспособствовать, но не была единственной причиной.

Убедительных доказательств того, что COVID-19 приводит к потере зубов, нет Фото: depositphotos.com

Люди, у которых уже есть стоматологические проблемы, могут потерять зубы из-за COVID-19. Об этом говорится в статье The New York Times от 26 ноября.

В издании приводится пример 43-летней жительницы Вурхисвилля (штат Нью-Йорк) Фары Хемили. Она никогда не теряла постоянные зубы, но после COVID-19 один из ее зубов выпал, причем безболезненно и без крови. При этом до инфицирования у женщины уже были проблемы с зубами из-за курения.

С такой же проблемой столкнулись некоторые члены группы онлайн-поддержки, в которой состояла Хемили. Все они переболели COVID-19, и некоторые жаловались на выпадение зубов, повышенную чувствительность десен, а также на серость и сколы зубов. При этом среди потерявших постоянный зуб был 12-летний ребенок, у которого не наблюдалось с ними никаких проблем.

Убедительных доказательств того, что COVID-19 приводит к потере зубов, нет. Эксперты скептически относятся к тому, что только лишь коронавирусная инфекция может стать причиной выпадения зубов.

"Чрезвычайно редко зубы буквально выпадают из лунок", – сказал пародонтолог из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, доктор Дэвид Окано.

По его мнению, существующие стоматологические проблемы могут усугубиться в результате COVID-19, особенно когда пациенты выздоравливают от острых инфекций и борются с их долгосрочными последствиями.

Глава некоммерческой организации, изучающей здоровье и болезни кровеносных сосудов, Фонд ангиогенеза, доктор Уильям Ли считает, что такое выпадение зубов может свидетельствовать о том, что что-то происходит с кровеносными сосудами в деснах.

Доктор Ли отмечает, что коронавирус наносит серьезный ущерб, связываясь с белком ACE2, который повсеместно присутствует в организме человека. Он обнаруживается не только в легких, но также в нервных и эндотелиальных клетках. Следовательно, говорит доктор Ли, возможно, что вирус повредил кровеносные сосуды, которые поддерживают зубы у переболевших COVID-19. Это также может объяснить, почему те, кто потерял зубы, не чувствуют боли.

Еще одной причиной ухудшения проблем с зубами может стать широко распространенный иммунный ответ, известный как цитокиновый шторм, он может проявиться как раз после коронавирусной инфекции, считает доктор Майкл Шерер, протезист из Соноры.

Другие воспалительные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, по словам американских медиков, также коррелируют с заболеванием десен у одних и тех же пациентов.