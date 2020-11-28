ГОРДОН
 
 
МИР

В США сообщают о выпадении зубов после COVID-19

В США у ряда людей, переболевших COVID-19, начали выпадать зубы. Эксперты считают, что перенесенная болезнь могла этому поспособствовать, но не была единственной причиной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Убедительных доказательств того, что COVID-19 приводит к потере зубов, нет
Убедительных доказательств того, что COVID-19 приводит к потере зубов, нет
Фото: depositphotos.com

Люди, у которых уже есть стоматологические проблемы, могут потерять зубы из-за COVID-19. Об этом говорится в статье The New York Times от 26 ноября.

В издании приводится пример 43-летней жительницы Вурхисвилля (штат Нью-Йорк) Фары Хемили. Она никогда не теряла постоянные зубы, но после COVID-19 один из ее зубов выпал, причем безболезненно и без крови. При этом до инфицирования у женщины уже были проблемы с зубами из-за курения.

С такой же проблемой столкнулись некоторые члены группы онлайн-поддержки, в которой состояла Хемили. Все они переболели COVID-19, и некоторые жаловались на выпадение зубов, повышенную чувствительность десен, а также на серость и сколы зубов. При этом среди потерявших постоянный зуб был 12-летний ребенок, у которого не наблюдалось с ними никаких проблем.

Убедительных доказательств того, что COVID-19 приводит к потере зубов, нет. Эксперты скептически относятся к тому, что только лишь коронавирусная инфекция может стать причиной выпадения зубов.

"Чрезвычайно редко зубы буквально выпадают из лунок", – сказал пародонтолог из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, доктор Дэвид Окано.

По его мнению, существующие стоматологические проблемы могут усугубиться в результате COVID-19, особенно когда пациенты выздоравливают от острых инфекций и борются с их долгосрочными последствиями.

Глава некоммерческой организации, изучающей здоровье и болезни кровеносных сосудов, Фонд ангиогенеза, доктор Уильям Ли считает, что такое выпадение зубов может свидетельствовать о том, что что-то происходит с кровеносными сосудами в деснах. 

Доктор Ли отмечает, что коронавирус наносит серьезный ущерб, связываясь с белком ACE2, который повсеместно присутствует в организме человека. Он обнаруживается не только в легких, но также в нервных и эндотелиальных клетках. Следовательно, говорит доктор Ли, возможно, что вирус повредил кровеносные сосуды, которые поддерживают зубы у переболевших COVID-19. Это также может объяснить, почему те, кто потерял зубы, не чувствуют боли.

Еще одной причиной ухудшения проблем с зубами может стать широко распространенный иммунный ответ, известный как цитокиновый шторм, он может проявиться как раз после коронавирусной инфекции, считает доктор Майкл Шерер, протезист из Соноры.

Другие воспалительные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, по словам американских медиков, также коррелируют с заболеванием десен у одних и тех же пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS