В США спасатели взяли под контроль лесные пожары в трех западных штатах

В американском штате Калифорния лесной пожар прошел территорию в 1,3 млн га, в Орегоне и Калифорнии огнем было охвачено 650 тыс. га.

Спасатели, которые тушат лесные пожары на западе США, взяли ситуацию под контроль. Об этом 17 сентября сообщили власти штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, пишет Reuters.

Ситуацию помогло изменить похолодание. Погода позволила спасателям перегруппировать силы и "закрепить свои достижения".

По данным агентства, в Калифорнии пожар прошел территорию в 1,3 млн га, в Орегоне и Вашингтоне – 650 тыс. га.

Лесные пожары на западе США в этом году ученые и официальные лица назвали беспрецедентными по размаху.

Несколько небольших городов полностью сгорели, тысячи домов были разрушены и по меньшей мере 34 человека погибли: 25 из них в Калифорнии, восемь в Орегоне и один в Вашингтоне.

Выбросы загрязнений в атмосферу из-за масштабных пожаров на западе США привели к тому, что дым от них достиг Европы, говорится в отчете Европейской службы мониторинга атмосферы, опубликованном 16 сентября.