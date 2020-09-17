Дым от пожаров в США достиг Европы – экологи

Пожары на западе США выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что густой дым можно обнаружить на расстоянии более 8 тыс. километров от них. Об этом заявил старший научный сотрудник Европейской службы мониторинга атмосферы (CAMS) Марк Паррингтон.

Густой дым от лесных пожаров в США можно обнаружить на расстоянии более 8 тыс. километров от них – в Европе Фото: ЕРА

Выбросы загрязнений в атмосферу из-за масштабных пожаров на западе Соединенных Штатов Америки привели к тому, что густой дым от них достиг Европы. Об этом говорится в отчете Европейской службы мониторинга атмосферы (CAMS), опубликованном 16 сентября.

Согласно прогнозу CAMS, дым вновь начнет пересекать Атлантику и достигнет северной Европы к концу нынешней неделе, так же как это было и на прошлой.

Пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что густой дым можно обнаружить на расстоянии более 8 тыс. километров от них. Это отражает то, насколько разрушительны они по своей величине и продолжительности, заявил старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Густой дым от пожаров в Калифорнии и Орегоне пересечет Северную Америку и Северную Атлантику, достигнув Исландии и Скандинавии в ближайшие выходные, написал он в своем Twitter.

В нынешнем году пожарная активность в Соединенных Штатах была в десятки или сотни раз выше, чем в среднем за 2003–2019 годы, уточняется в отчете.