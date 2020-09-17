Дым от пожаров в США достиг Европы – экологи

Выбросы загрязнений в атмосферу из-за масштабных пожаров на западе Соединенных Штатов Америки привели к тому, что густой дым от них достиг Европы. Об этом говорится в отчете Европейской службы мониторинга атмосферы (CAMS), опубликованном 16 сентября.
Согласно прогнозу CAMS, дым вновь начнет пересекать Атлантику и достигнет северной Европы к концу нынешней неделе, так же как это было и на прошлой.
Пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что густой дым можно обнаружить на расстоянии более 8 тыс. километров от них. Это отражает то, насколько разрушительны они по своей величине и продолжительности, заявил старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.
Густой дым от пожаров в Калифорнии и Орегоне пересечет Северную Америку и Северную Атлантику, достигнув Исландии и Скандинавии в ближайшие выходные, написал он в своем Twitter.
Thick smoke from #CaliforniaFires #OregonFires crossing North America & North Atlantic reaching Iceland & Scandinavia over weekend in latest @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF aerosol forecast visualized by @windyforecast https://t.co/utJTtrR1H8 #wildfires pic.twitter.com/tpz63KGcJP— Mark Parrington (@m_parrington) September 17, 2020
В нынешнем году пожарная активность в Соединенных Штатах была в десятки или сотни раз выше, чем в среднем за 2003–2019 годы, уточняется в отчете.
В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон массово горит лес. В Калифорнии лесные пожары повредили около 2 тыс. строений, в числе которых жилые дома. Власти также сообщают о гибели трех человек. В Калифорнии пожары бушуют с 15 августа.