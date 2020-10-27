В США утвердили судьей Верховного суда кандидата Трампа

За назначение Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США, которую номинировал на этот пост президент Дональд Трамп, проголосовали 52 члена Сената, 48 были против. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден утверждал, что Сенат не должен проводить голосование до 3 ноября, когда в стране назначены выборы президента.

Сенат США 26 октября утвердил на должность судьи Верховного суда Эми Кони Барретт, которую номинировал на этот пост президент страны, республиканец Дональд Трамп.

Как сообщает CNN, голоса за ее назначение разделились по партийному признаку – 52 республиканца поддержали кандидатуру Трампа, против были 48 сенаторов (47 демократов и одна представительница Республиканской партии – Сюзан Коллинс).

Позже в тот же день в Белом доме Баррет приняла присягу судьи Верховного суда, трансляция церемонии велась на странице Трампа в Twitter.

Место в Верховном суде было вакантным с 18 сентября, когда скончалась 86-летняя Рут Гинзбург, знаменитая судья и борец за права женщин.

Баррет – первая судья Верховного суда США, у которой дети дошкольного возраста, и пятая женщина за всю историю суда, сказано на сайте Белого дома. Она занимала должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности выступает против абортов, пишет Financial Times.

С критикой выбора Трампа выступал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Он напомнил, что Барретт с 2012 года систематически высказывает несогласие с принятым при президентстве Барака Обамы законом о доступном медицинском обслуживании, хотя Верховный суд подтверждал его конституционность. Байден говорил, что Сенат не должен утверждать кандидатуру члена Верховного суда до выборов президента страны, назначенных на 3 ноября.