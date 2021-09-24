В США в супермаркете устроили стрельбу, более десяти человек в больнице

Подозреваемый был найден мертвым недалеко от супермаркета Kroger, в котором произошла стрельба, в полиции предполагают суицид Фото: EPA (архив)

Начальник полиции Кольервилля Дейл Лейн сообщил, что госпитализированы по меньшей мере 13 человек, еще один не пострадал физически, но у него случился приступ паники.

Сам подозреваемый скончался от огнестрельного ранения, которое, по мнению властей, он нанес самому себе. Тело нашли неподалеку от супермаркета. Личность еще не установлена.

"Автомобиль подозреваемого в стрельбе находится на стоянке, и мы ждем, когда появится дополнительное оборудование, чтобы можно было безопасно проверить это транспортное средство", – сказал Лейн.

Он отметил, что люди, которые на момент нападения находились в супермаркете, в панике спрятались в морозильных камерах или заперлись в офисах магазина.

ФБР развернуло группу реагирования для поддержки полиции Кольервилля.