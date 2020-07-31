В США владельцев мотеля вынудили снять флаг Норвегии, потому что он напоминал флаг Конфедерации

Владельцы мини-гостиницы в штате Мичиган начали получать угрозы от жителей, которые требовали снять норвежский флаг, висевший у входа. Люди, поддерживающие протесты против расизма, считали, что это флаг Конфедеративных Штатов Америки.

В городе Сент-Джонс (штат Мичиган) протесты против расизма и колониализма вынудили семейную пару, владеющую мотелем Nordic Pineapple, снять норвежский национальный флаг. Об этом 28 июля сообщил местный телеканал WILX.

С момента покупки мотеля в 2018 году Грег и Кьерстен Оффбекеры вывешивали флаг Норвегии рядом с американским у входа в мини-гостиницу, устроенную в скандинавском стиле.

Этим летом гости и случайные путешественники начали обвинять Оффбекеров в поддержке идей Конфедерации, чей флаг по цветам напоминает норвежский. В адрес владельцев начали поступать угрозы по телефону и электронной почте.

Сперва хозяева объясняли людям разницу между Норвегией и Конфедеративными Штатами Америки, но затем решили убрать норвежское знамя. Возникли опасения, что люди станут бойкотировать мотель, пояснила Кьерстен Оффбекер.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму.

Конфедеративные Штаты Америки существовали в 1861–1865 годах, в это государство входили 13 южных штатов, противившихся отмене рабовладения. КША потерпели поражение в гражданской войне и были вновь инкорпорированы в состав США.