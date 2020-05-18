Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В США во время поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек

По данным полиции американского города Богалуса, более десяти человек получили ранения вследствие стрельбы из проезжавшей мимо машины по участникам поминальной службы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Причину стрельбы в полиции не назвали
Причину стрельбы в полиции не назвали
Фото: ЕРА

16 мая в американском городе Богалуса (штат Луизиана) произошла стрельба, в результате которой ранения получили 13 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел во время импровизированного поминального мероприятия по случаю обнаружения тела погибшего местного жителя. Доминик Джеймс пропал без вести 2 мая и был найден полицейскими 8 мая в машине в лесу мертвым.

Офицер полиции Богалусы Трой Тервалон рассказал агентству, что люди поминали Джеймса на пустыре, а стрельбу открыли из проезжавшей мимо машины. По словам стража порядка, очевидцы не смогли подробно описать стрелявших.

Один из 13 раненых находится в критическом состоянии.

Всего в поминальном мероприятии участвовало около 150 человек, которые были преимущественно друзьями погибшего.

Причину стрельбы в полиции не назвали.

Тервалон объяснил, что смерть Джеймса расследуется как убийство. Подробностей расследования он не раскрыл.

Теги: США, убийство, стрельба, раненые, полицейский, Луизиана
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS