В США во время поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек

По данным полиции американского города Богалуса, более десяти человек получили ранения вследствие стрельбы из проезжавшей мимо машины по участникам поминальной службы.

Причину стрельбы в полиции не назвали Фото: ЕРА

16 мая в американском городе Богалуса (штат Луизиана) произошла стрельба, в результате которой ранения получили 13 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел во время импровизированного поминального мероприятия по случаю обнаружения тела погибшего местного жителя. Доминик Джеймс пропал без вести 2 мая и был найден полицейскими 8 мая в машине в лесу мертвым.

Офицер полиции Богалусы Трой Тервалон рассказал агентству, что люди поминали Джеймса на пустыре, а стрельбу открыли из проезжавшей мимо машины. По словам стража порядка, очевидцы не смогли подробно описать стрелявших.

Один из 13 раненых находится в критическом состоянии.

Всего в поминальном мероприятии участвовало около 150 человек, которые были преимущественно друзьями погибшего.

Причину стрельбы в полиции не назвали.

Тервалон объяснил, что смерть Джеймса расследуется как убийство. Подробностей расследования он не раскрыл.